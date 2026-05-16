Bimba di 2 anni travolta da un’auto in retromarcia | tragedia nel Tarantino

Una bambina di due anni è stata investita da un’auto in retromarcia vicino alla propria abitazione nel Tarantino. La piccola è stata soccorsa e portata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta poco dopo l’arrivo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e le forze dell’ordine stanno accertando le dinamiche dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

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