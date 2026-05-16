Bimba di 2 anni travolta da un’auto in retromarcia | tragedia nel Tarantino
Una bambina di due anni è stata investita da un’auto in retromarcia vicino alla propria abitazione nel Tarantino. La piccola è stata soccorsa e portata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta poco dopo l’arrivo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e le forze dell’ordine stanno accertando le dinamiche dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.
La piccola è stata investita vicino casa e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è arrivata già priva di vita. Indagini sulla dinamica. Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, dove una bambina di appena due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 21.30, nei pressi dell’abitazione della famiglia della piccola, di nazionalità marocchina. Nonostante i soccorsi immediati e il disperato trasporto in ospedale, per la bambina non c’è stato nulla da fare. L’incidente vicino all’abitazione della famiglia. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava in strada quando un’auto impegnata in una manovra in retromarcia l’ha travolta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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