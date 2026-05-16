Tragedia in via Verdi | 40enne trovato morto in casa dai familiari

Nel pomeriggio di oggi, in via Verdi, un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione dai familiari. La presenza di eventuali segni di violenza o cause naturali è al momento oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La scena è stata sottoposta a sequestro mentre vengono condotte le indagini per chiarire le dinamiche della vicenda.

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