Tragedia in via Verdi | 40enne trovato morto in casa dai familiari

Da parmatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, in via Verdi, un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione dai familiari. La presenza di eventuali segni di violenza o cause naturali è al momento oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La scena è stata sottoposta a sequestro mentre vengono condotte le indagini per chiarire le dinamiche della vicenda.

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Dramma nel pomeriggio di oggi in Via Verdi, dove un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione dai familiari.A far scattare l’allarme sono stati proprio i parenti, preoccupati perché il 40enne non rispondeva né al campanello né alle chiamate. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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