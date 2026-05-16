Tragedia in via Verdi | 40enne trovato morto in casa dai familiari
Nel pomeriggio di oggi, in via Verdi, un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione dai familiari. La presenza di eventuali segni di violenza o cause naturali è al momento oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La scena è stata sottoposta a sequestro mentre vengono condotte le indagini per chiarire le dinamiche della vicenda.
Dramma nel pomeriggio di oggi in Via Verdi, dove un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione dai familiari.A far scattare l’allarme sono stati proprio i parenti, preoccupati perché il 40enne non rispondeva né al campanello né alle chiamate. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Dramma in casa a San Colombano al Lambro. Non risponde ai familiari, 56enne trovato mortoSan Colombano al Lambro (Milano), 13 marzo 2026 – Non risponde ai familiari, lo trovano in casa senza vita.
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