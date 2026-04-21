Imprenditore di Tarquinia trovato morto in casa dai familiari

Un imprenditore di 45 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in località Marina Velca, a Tarquinia. I familiari hanno scoperto il decesso e hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause della morte.

Tragedia a Tarquinia. Un imprenditore di 45 anni, molto apprezzato e benvoluto, è stato trovato morto nella propria abitazione in località Marina Velca. A lanciare l'allarme, nella giornata di martedì 21 aprile, sono stati i familiari, conosciuti e stimati nella cittadina, che, una volta entrati.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Uomo trovato morto in casa con un colpo di pistola a TarquiniaTragedia a Tarquinia, dove un uomo di 75 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. Imprenditore trovato morto in casa a Porcia: indagini sulla morte di Mario RuosoUn noto imprenditore del Friuli Venezia Giulia, Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio nella sua abitazione di Porcia, in...