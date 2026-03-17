Bambino di tre anni ha un malore in casa i genitori chiamano i soccorsi | muore durante il trasporto in ospedale

Un bambino di tre anni ha avuto un malore nella sua casa a Cavallino Treporti. I genitori hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto. Durante il trasferimento in ospedale, il bambino è deceduto. La vicenda si è verificata nella provincia di Venezia e sono in corso le verifiche per chiarire quanto accaduto.

CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - Un bambino di tre anni è morto durante il trasporto in ospedale dopo avere avuto un malore nella sua casa a Cavallino Treporti. La tragedia si è verificata nella serata di oggi, martedì 17 marzo. La ricostruzione La famiglia aveva avvertito la Croce Verde con una telefonata d'urgenza, perché il bambino accusava malessere e andava peggiorando al passare delle ore. I medici sono intervenuti nella casa a Treporti e lo hanno trasferito verso l'ospedale di Jesolo. Era stato allertato anche l'elicottero del Suem. La tragedia Ancor prima di consegnare il piccolo ai medici per una valutazione delle condizioni e tentare un intervento al Pronto soccorso, gli operatori sanitari del 118 hanno constatato che non ce l'aveva fatta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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