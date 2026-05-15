Maldive il maltempo ferma le ricerche | quattro italiani ancora dispersi

Le ricerche dei quattro italiani dispersi nelle Maldive sono state interrompete a causa delle condizioni meteorologiche avverse. I soccorritori non sono riusciti a riprendere le operazioni dopo che, ieri mattina, i quattro si erano immersi nelle acque dell’isola di Alimathà. I corpi dei disperso sono ancora intrappolati in una grotta a circa sessanta metri di profondità. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre le condizioni meteo rendono impossibile proseguire con le operazioni di soccorso.

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