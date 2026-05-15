Maldive il maltempo ferma le ricerche | quattro italiani ancora dispersi
Le ricerche dei quattro italiani dispersi nelle Maldive sono state interrompete a causa delle condizioni meteorologiche avverse. I soccorritori non sono riusciti a riprendere le operazioni dopo che, ieri mattina, i quattro si erano immersi nelle acque dell’isola di Alimathà. I corpi dei disperso sono ancora intrappolati in una grotta a circa sessanta metri di profondità. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre le condizioni meteo rendono impossibile proseguire con le operazioni di soccorso.
All'indomani della tragedia nei fondali dell' isola maldiviana di Alimathà i corpi di quattro italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di sessanta metri in cui si sono immersi ieri mattina. Il maltempo ha fermato le ricerche della professoressa dell'università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri, 31enne di Omegna. Forti venti e un' allerta meteo gialla hanno interrotto le attività in cui sono impegnati sommozzatori specializzati, imbarcazioni e supporto aereo per monitorare dall'alto lo specchio di mare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sullo stesso argomento
Maldive, recuperato un solo corpo: le ricerche slittano a domani. Altri 20 italiani sullo yachtSono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani motri durante un'escursione subaquea alle Maltive.
Tragedia alle Maldive, trovati morti 5 italiani dispersi durante un’immersioneAlle Maldive 5 connazionali sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità.
Tragedia Maldive: il mare si prende cinque italiani: maltempo blocca le ricerche nella grotta della tragediaRecuperato il corpo del capobarca Gianluca Benedetti, altri quattro connazionali ancora intrappolati a 60 metri di profondità. Sullo yacht restano sotto shock venti italiani ... giornalelavoce.it
IL PUNTO = Maldive: maltempo ferma ricerche,riprendono domaniUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it