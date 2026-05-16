Tragedia a Lampedusa neonata muore dopo lo sbarco | fatale l’ipotermia

Una neonata è morta nelle prime ore del mattino al molo Favarolo di Lampedusa, subito dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi in mare. Durante le operazioni di soccorso, è stata rilevata un’ipotermia che ha portato al decesso della piccola. L’incidente si è verificato mentre le autorità gestivano le operazioni di accoglienza e assistenza ai migranti arrivati sull’isola. La notizia ha suscitato immediatamente attenzione e commozione nella comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma al molo Favarolo durante le operazioni di soccorso. Una tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino a Lampedusa, dove una neonata ha perso la vita poco dopo essere sbarcata sull’isola insieme a un gruppo di migranti soccorsi in mare. L’imbarcazione con a bordo 55 persone è arrivata al molo Favarolo intorno alle 4:30, dopo un intervento di soccorso effettuato dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza. La piccola trasferita d’urgenza al Poliambulatorio. Tra i migranti presenti sul natante c’erano cittadini provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Nel gruppo anche sette donne e sei minori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Lampedusa, neonata muore dopo lo sbarco: fatale l’ipotermia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull’isola Il freddo che uccide: neonata morta di ipotermia dopo lo sbarco a LampedusaUna neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Tragedia a Lampedusa, neonata muore dopo lo sbarcoAlle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza, su molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria ... livesicilia.it Dramma a Lampedusa, neonata muore per ipotermia dopo lo sbarcoEnnesima tragedia nel Mediterraneo: la bambina era in un gruppo di migranti soccorsi nella notte. Fatali le troppe ore passate al freddo ... avvenire.it