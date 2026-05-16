Lampedusa neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull’isola

Una neonata è deceduta per ipotermia poco dopo lo sbarco a Lampedusa. L’evento è avvenuto poco prima delle 4 del mattino, all’alba, sull’isola. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi sanitari o altre circostanze specifiche legate alla morte. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali e riguarda un caso di decesso di una bambina di poche settimane. La situazione ha attirato l’attenzione sulle difficoltà legate ai flussi migratori sulla rotta mediterranea.

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