Lampedusa neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull’isola
Una neonata è deceduta per ipotermia poco dopo lo sbarco a Lampedusa. L’evento è avvenuto poco prima delle 4 del mattino, all’alba, sull’isola. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi sanitari o altre circostanze specifiche legate alla morte. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali e riguarda un caso di decesso di una bambina di poche settimane. La situazione ha attirato l’attenzione sulle difficoltà legate ai flussi migratori sulla rotta mediterranea.
Una neonata è morta per ipotermia poco dopo essere sbarcata a Lampedusa. Poco prima dell’alba, intorno alle 4.30, al molo Favarolo sono arrivate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, dopo il soccorso della motovedetta V1307 della Guardia di finanza. La piccola è subito apparsa in condizioni cliniche critiche ed è stata trasferita al Poliambulatorio assieme alla madre. Purtroppo, però, è deceduta durante il trasporto. Giunti nella struttura sanitaria, i medici hanno dovuto constatare il decesso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sullo stesso argomento
Il freddo che uccide: neonata morta di ipotermia dopo lo sbarco a LampedusaUna neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio.
Neonata morta a Sarno dopo il parto in casa, la mamma ha 16 anni: ‘Non lo sapevo’, cosa non tornaLa disperata corsa nella notte all’ospedale di Sarno, la 16enne viveva a Terzigno Una corsa disperata nella notte verso l’ospedale, i tentativi dei...
Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Era stata soccorsa dalla Guardia di Finanza insieme alla madre e altre 54 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio,Gambia, Guin facebook
Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo uno sbarco: a bordo 55 migrantiUna neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia ... ilmattino.it
Dramma a Lampedusa, neonata muore per ipotermia dopo lo sbarcoEnnesima tragedia nel Mediterraneo: la bambina era in un gruppo di migranti soccorsi nella notte. Fatali le troppe ore passate al freddo ... avvenire.it