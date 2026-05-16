Lampedusa neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull’isola

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una neonata è deceduta per ipotermia poco dopo lo sbarco a Lampedusa. L’evento è avvenuto poco prima delle 4 del mattino, all’alba, sull’isola. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi sanitari o altre circostanze specifiche legate alla morte. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali e riguarda un caso di decesso di una bambina di poche settimane. La situazione ha attirato l’attenzione sulle difficoltà legate ai flussi migratori sulla rotta mediterranea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una neonata è morta per ipotermia poco dopo essere sbarcata a Lampedusa. Poco prima dell’alba, intorno alle 4.30, al molo Favarolo sono arrivate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, dopo il soccorso della motovedetta V1307 della Guardia di finanza. La piccola è subito apparsa in condizioni cliniche critiche ed è stata trasferita al Poliambulatorio assieme alla madre. Purtroppo, però, è deceduta durante il trasporto. Giunti nella struttura sanitaria, i medici hanno dovuto constatare il decesso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

lampedusa neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull8217isola
© Lapresse.it - Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull’isola
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il freddo che uccide: neonata morta di ipotermia dopo lo sbarco a LampedusaUna neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio.

Neonata morta a Sarno dopo il parto in casa, la mamma ha 16 anni: ‘Non lo sapevo’, cosa non tornaLa disperata corsa nella notte all’ospedale di Sarno, la 16enne viveva a Terzigno Una corsa disperata nella notte verso l’ospedale, i tentativi dei...

lampedusa neonata morta perLampedusa, neonata morta per ipotermia dopo uno sbarco: a bordo 55 migrantiUna neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia ... ilmattino.it

Dramma a Lampedusa, neonata muore per ipotermia dopo lo sbarcoEnnesima tragedia nel Mediterraneo: la bambina era in un gruppo di migranti soccorsi nella notte. Fatali le troppe ore passate al freddo ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web