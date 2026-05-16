Il freddo che uccide | neonata morta di ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa

Una neonata è deceduta poco dopo essere arrivata a Lampedusa, durante il trasferimento verso il poliambulatorio. La bambina era stata trovata in condizioni di ipotermia poco dopo lo sbarco. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del suo decesso, mentre si cerca di ricostruire le fasi del suo arrivo sull’isola. La vicenda ha attirato l’attenzione sul rischio di effetti del freddo in situazioni di emergenza. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità è stato ancora comunicato.

Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza, su molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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