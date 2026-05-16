Lampedusa neonata morta di ipotermia dopo lo sbarco

Una neonata è deceduta poco dopo lo sbarco a Lampedusa e mentre veniva trasferita al Poliambulatorio. La piccola, poco dopo aver raggiunto l’isola, ha mostrato segni di ipotermia e non è riuscita a superare le conseguenze. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie che si occupano delle operazioni di soccorso e assistenza ai migranti. La questione delle condizioni di salute dei migranti nel centro di accoglienza resta al centro dell’attenzione pubblica.

Una neonata ha perso la vita subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza, su molo Favarolo sono arrivate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche sette donne e sei minori. La neonata, in condizioni critiche e assieme alla mamma, è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici hanno dovuto tristemente dichiarare il decesso per ipotermia. Aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia sulla piccola. Sul caso la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, disponendo l’autopsia che dovrà confermare l’ipotermia come causa del decesso. 🔗 Leggi su Open.online

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Una neonata è morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco

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