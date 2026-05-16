Traffico Roma del 16-05-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 16 maggio 2026, nella zona nord di Roma, si sono verificati lavori di messa in sicurezza che hanno causato variazioni nel traffico. La circolazione nelle vie interessate è stata temporaneamente rallentata, con alcune strade chiuse o con accesso limitato. La polizia locale ha presidiato i punti critici per gestire il flusso veicolare e informare gli automobilisti. Non ci sono segnalazioni di incidenti o disagi gravi legati a questi lavori.

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