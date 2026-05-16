Traffico Roma del 16-05-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 16 maggio 2026 alle 18:30 presenta alcune variazioni. Nella regione Lazio, la strada denominata Luce Verde segnala che la via Appia, tra il bivio per Sabaudia e un'altra uscita, è chiusa al traffico. Questa chiusura interessa una tratta che collega diverse zone della provincia e potrebbe causare rallentamenti e code nei dintorni. La situazione potrebbe evolversi nel corso delle prossime ore, con aggiornamenti sulle condizioni della viabilità.

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luce verde Lazio Bentrovati della Puglia è chiusa la via Appia tra il bivio per Sabaudia e quello per Terracina nelle due direzioni di marcia allerta gialla oggi per piogge Forti temporali su tutta la regione a Roma nella zona nord della città per lavori di messa in sicurezza della scarpata per l'intera giornata è chiuso al traffico il tratto della via Salaria che da piazza di Priscilla via di Ponte Salario direzione tangenziale est e vi ricordo che il fino al 30 maggio questo tratto di strada è chiuso anche di notte tra le 4 e le 7 del mattino da Massimo peschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-05-2026 ore 18:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CICLABILI FATTE MALE Sullo stesso argomento Traffico Roma del 05-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità della rottura delle condutture di acqua chiusa via Tommaso... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Bufalotta e la A24 roma-l'aquila-teramo più avanti... ZTL Roma: dal 1° luglio 2026 nuove regole per autoveicoli elettrici e idrogeno. Obiettivo: ridurre traffico e migliorare la viabilità nelle aree centrali. Dal 16 giugno si potrà richiedere il permesso. bit.ly/4uQOIQt #RSM #Roma #Mobilità #ZTLRoma x.com Traffico Lazio del 16-05-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati della Puglia è chiusa la via Appia tra il bivio per Sabaudia e quello per Terracina nelle due direzioni di marcia allerta ... romadailynews.it Traffico Roma del 16-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità tutto pronto nell'area del Foro Italico per i due grandi eventi ... romadailynews.it Compito 40 anni e ho battuto il mio tempo di 16 anni fa alla Maratona di Roma reddit