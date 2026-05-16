Traffico Roma del 16-05-2026 ore 18 | 30
Il traffico a Roma il 16 maggio 2026 alle 18:30 presenta alcune variazioni. Nella regione Lazio, la strada denominata Luce Verde segnala che la via Appia, tra il bivio per Sabaudia e un'altra uscita, è chiusa al traffico. Questa chiusura interessa una tratta che collega diverse zone della provincia e potrebbe causare rallentamenti e code nei dintorni. La situazione potrebbe evolversi nel corso delle prossime ore, con aggiornamenti sulle condizioni della viabilità.
luce verde Lazio Bentrovati della Puglia è chiusa la via Appia tra il bivio per Sabaudia e quello per Terracina nelle due direzioni di marcia allerta gialla oggi per piogge Forti temporali su tutta la regione a Roma nella zona nord della città per lavori di messa in sicurezza della scarpata per l'intera giornata è chiuso al traffico il tratto della via Salaria che da piazza di Priscilla via di Ponte Salario direzione tangenziale est e vi ricordo che il fino al 30 maggio questo tratto di strada è chiuso anche di notte tra le 4 e le 7 del mattino da Massimo peschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CICLABILI FATTE MALE
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