Traffico Roma del 05-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 5 marzo 2026 alle 16:30 presenta disagi secondo i dati di infomobilità. La rete di luce verde e Roma servizi per la mobilità ha segnalato congestioni e ritardi in diverse zone della città, influenzando gli spostamenti di pendolari e automobilisti. Le informazioni sono state diffuse per aggiornare gli utenti sui rallentamenti in corso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono disagi su via del Foro Italico dove sia per traffico sia per un incidente si sono formate lunghe code da Corso di Francia a via Salaria verso San Giovanni proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro inevitabili code code che al momento partono da Fidene dalle 17 alle 19 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio non si escludono ripercussioni al traffico su via Cristoforo Colombo Sul fronte dei trasporti ancora sospese alla ferrovia termini Centocelle dopo.