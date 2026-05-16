Traffico Roma del 16-05-2026 ore 08 | 30

Alle ore 8:30 del 16 maggio 2026, si registra un intervento nella zona nord di Roma per lavori di messa in sicurezza. La strada è interessata da attività di manutenzione che comportano alcune deviazioni e rallentamenti nel traffico locale. La circolazione potrebbe risultare più intensa nelle aree limitrofe, con possibili ripercussioni sui percorsi abituali di pendolari e veicoli di passaggio. Sono in corso aggiornamenti per informare gli automobilisti sulle modalità di transito alternative.

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Luceverde Roma Bentrovati all'ascolto nel zona nord della città per lavori di messa in sicurezza della scarpata per l'intera giornata è chiuso al traffico il tratto della via Salaria che va da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario direzione tangenziale est mi ricordo che fino al 30 maggio questo tratto di strada è chiuso anche tra le 4 e le 7 del mattino impegni da una manifestazione a partire dalle 15 le vie del centro da Piazza dei Cinquecento a Piazza di Porta San Giovanni chiusure al traffico e deviazioni al passaggio del corteo devi anche numerose linee di bus un altro corteo dalle 15 alle 21 al Prenestino da Piazza della Stazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-05-2026 ore 08:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CICLABILI FATTE MALE Sullo stesso argomento Traffico Roma del 08-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità un incidente provoca sulla via Pontina tra Castel Romano e il... Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati in coda il traffico sulla diramazione di Roma nord per traffico intenso tra via di Settebagni al Grande Raccordo Anulare In... ZTL Roma: dal 1° luglio 2026 nuove regole per autoveicoli elettrici e idrogeno. Obiettivo: ridurre traffico e migliorare la viabilità nelle aree centrali. Dal 16 giugno si potrà richiedere il permesso. bit.ly/4uQOIQt #RSM #Roma #Mobilità #ZTLRoma x.com Compito 40 anni e ho battuto il mio tempo di 16 anni fa alla Maratona di Roma reddit Traffico Roma del 15-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare maggiori problemi carreggiata ... romadailynews.it Traffico 15, 16 e 17 maggio 2026: le previsioni del weekendGuida completa alla viabilità autostradale per il fine settimana di maggio con dettagli sui bollini di criticità ... sicurauto.it