Traffico Roma del 08-05-2026 ore 16 | 30

Il 8 maggio 2026 alle 16:30, la rete di informazione sulla mobilità a Roma segnala un incidente che ha causato disagi nel traffico cittadino. La comunicazione, a cura di Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, informa gli automobilisti di una criticità in una delle principali vie della capitale. La situazione si è manifestata nel pomeriggio, influenzando il normale flusso di veicoli e richiedendo probabilmente interventi sul posto.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità un incidente provoca sulla via Pontina tra Castel Romano e il bivio per Ardea direzione Latina traffico intenso a tratti rallentato sul Raccordo Anulare In entrambe le carreggiate in centro per un evento istituzionale previsto per domani 9 maggio da questa mattina sono chiusa al traffico via del Corso tra Piazza Venezia e via di San Claudio Largo Chigi piazza Colonna e via dei Bergamaschi dalle 15 di questo pomeriggio invece sono chiuse via di San Pietro in carcere via delle tre pile via Monte tarpeo via di Villa Caffarelli piazza e via del Campidoglio e.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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