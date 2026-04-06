Auto finisce in un fossato a Città Sant' Angelo | ferito il conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco FOTO

Nel primo pomeriggio del 6 aprile, a Città Sant'Angelo, una Fiat 500 è uscita di strada in contrada Piano di Sacco, finendo in un fossato. L’incidente si è verificato intorno alle 14,30 e le cause sono ancora da accertare. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il conducente dalle lamiere e portarlo in salvo. La situazione è ancora sotto osservazione.

Attorno alle 14 del 6 aprile una vettura, per circostanze ancora da chiarire, è finita in un fossato in località Piano di Sacco di Città Sant'Angelo Incidente stradale nel primo pomeriggio del 6 aprile a Città Sant'Angelo. In contrada Piano di Sacco, verso le 14,30 una vettura Fiat 500 per cause ancora da chiarire è finita fuori strada in un fossato. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, oltre a una squadra dei vigili del fuoco con il supporto dell'elicottero “Drago”. Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza la vettura, che si sarebbe ribaltata più volte, ed estratto il conducente per affidarlo al personale sanitario che lo ha trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Furgone si schianta sulla A4, il conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco Scontro tra quattro veicoli in galleria: un ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedaleANCONA – Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 9 per un incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Orciani, lungo la Statale... Argomenti più discussi: Incidente Città Sant'Angelo 6 aprile; Frontale tra due auto sulla Sp17: due donne ferite finiscono in ospedale; Zelo Buon Persico, frontale tra due auto sulla provinciale: una finisce nel campo, quattro feriti. Auto finisce in un fossato a Città Sant'Angelo: ferito il conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco [FOTO]Attorno alle 14 del 6 aprile una vettura, per circostanze ancora da chiarire, è finita in un fossato in località Piano di Sacco di Città Sant'Angelo ... ilpescara.it Visit Città Sant'Angelo. Piero Piccioni · Illusione perfetta. Buona Pasqua da Città Sant’Angelo facebook 10eLotto, colpo da 50mila euro a Città Sant’Angelo: centrato un 9 Oro x.com