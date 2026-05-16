tra grecia e italia un sorpasso di crescita

Tra il 2021 e il 2025, il Prodotto Interno Lordo italiano a prezzi di mercato è aumentato del 22,5 per cento, mentre quello greco è cresciuto del 34 per cento nello stesso arco temporale. Questi dati mostrano che la crescita economica in Grecia ha superato quella dell’Italia di circa 11,5 punti percentuali nel periodo considerato. Le cifre sono state pubblicate ufficialmente e si riferiscono alle variazioni percentuali del Pil tra le due nazioni.

ITALIA. Dal 2021 al 2025 il Pil italiano a prezzi di mercato è cresciuto del 22,5%; quello della Grecia, nello stesso periodo, è salito del 34%. Non sorprende che il Fondo monetario internazionale preveda per il 2026 un rapporto tra debito pubblico e Pil del 138,4% per l’Italia e del 136,8% per la Grecia, in forte riduzione sull’anno precedente. È la prima volta che la Grecia si trova su questo parametro meglio di noi. Non solo, come conseguenza, il nostro Paese si appresta a divenire quello più indebitato in Europa. Nulla di drammatico ovviamente; anche se le classifiche e i sorpassi sono eventi che non sono irrilevanti per l’umore dei cittadini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Il Sorpasso del Debito: Italia vs Grecia

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