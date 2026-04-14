Interreg Grecia-Italia | boom di progetti tra impresa e clima

È iniziata la fase di presentazione dei progetti per il Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, con un aumento significativo di proposte relative a imprese e iniziative ambientali. Il programma mira a favorire la cooperazione tra le due nazioni attraverso finanziamenti dedicati a progetti che coinvolgono settori come lo sviluppo sostenibile e l’innovazione imprenditoriale. Le proposte devono essere presentate entro le scadenze stabilite, con un occhio di riguardo alle aree di interesse prioritarie.

La fase di presentazione dei progetti per il Programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027 ha raggiunto un traguardo operativo con la chiusura della 6ª call (suddivisa in Part A e Part B) e della 7ª call, registrando un totale di 51 proposte progettuali presentate nei territori coinvolti, inclusa la Calabria. Il dato emerge dopo la conclusione del percorso di candidatura che ha una forte mobilitazione territoriale, culminata nel mese di febbraio con l’Infoday regionale tenutosi presso la Cittadella regionale alla presenza del presidente della Regione, Occhiuto. Un bilancio dettagliato tra imprenditorialità, clima e sanità. L’analisi delle 51 domande pervenute rivela una distribuzione specifica degli interessi verso i diversi obiettivi strategici del programma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Interreg Grecia-Italia: boom di progetti tra impresa e clima Progetti di rigenerazione delle aree urbane di Italia e Grecia: la Puglia chiama a raccolta i giovani talentiL’Agenzia della Regione Puglia per la Tecnologia, il Trasferimento Tecnologico e l’Innovazione selezionerà nove talenti under 35, giovani... Vini sardi a Vinitaly: tra boom di export e sfida del climaA Verona, nel cuore pulsante del fuori salone dedicato ai grandi eventi del settore vitivinicolo, la Sardegna sta portando sul tavolo internazionale...