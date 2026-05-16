Tra gli stand di Rho Fiera per derubare i visitatori allontanate 18 borseggiatrici | il maxi controllo della polizia

Da milanotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della rassegna fieristica "Tutto Food", il polo espositivo di Rho Fiera è stato trasformato in una “zona a vigilanza rafforzata”. Il piano straordinario, deciso in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, ha visto la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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