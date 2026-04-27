Nel corso dei controlli effettuati durante il Salone Mobile, la Polizia ha ispezionato oltre 200 persone e ha allontanato 15 sospette borseggiatrici. Durante le operazioni, è stato anche arrestato un individuo ritenuto coinvolto in attività illecite. Le forze dell’ordine hanno mantenuto un’ampia presenza sul territorio per garantire la sicurezza dell’evento e prevenire eventuali reati. Le operazioni continuano per monitorare la situazione e mantenere l’ordine pubblico.

Rho (Milano), 27 aprile 2026 – Oltre 200 persone controllate, 15 borseggiatric i allontanate e l'arresto di una donna bosniaca di 39 anni sulla quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma dovendo scontare una pena di 11 anni e 8 mesi di reclusione per una serie di reati di natura predatoria commessi negli anni. In occasione della settimana del Salone del Mobile, la polizia di Stato di Milano ha intensificato i servizi di prevenzione e contrasto ai reati nei padiglioni di Fiera Milano Rho e nelle stazioni ferroviarie e della metropolitana come deciso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli della Polizia al Salone Mobile: allontanate 15 borseggiatrici, un arresto

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