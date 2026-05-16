Tour ai cantieri nel Campus della Statale
Si è svolta una visita ai cantieri del nuovo Campus della Statale di Milano, attualmente in fase di costruzione all’interno di Mind. Durante l’ispezione sono stati mostrati gli ambienti in via di completamento e le aree destinate a future attività accademiche. Sono stati illustrati i diversi stadi di avanzamento dei lavori e le tempistiche previste per la consegna. La visita ha coinvolto tecnici, progettisti e rappresentanti dell’università, che hanno osservato le varie fasi di realizzazione dell’edificio.
Visita ai cantieri del Campus della Statale di Milano che sta sorgendo all’interno di Mind. In occasione della quarta edizione della Mind Innovation Week, la settimana dell’innovazione promossa da Lendlease, Principia e Federated Innovation, con la collaborazione degli oltre 50 partner del distretto, sabato 16 maggio il campus universitario sarà al centro del tour Cantieri Aperti, con visite dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, accompagnati da Stefano Minini, Executive Advisor per Lendlease. Un’occasione unica per scoprire da vicino come nasce un grande progetto. Il percorso si svolgerà all’interno delle aree di cantiere, in zone protette e sicure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Innovazione, ricerca e futuro: il nuovo Campus della Statale prende forma a MIND Milano
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