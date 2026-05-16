Tour ai cantieri nel Campus della Statale

Si è svolta una visita ai cantieri del nuovo Campus della Statale di Milano, attualmente in fase di costruzione all’interno di Mind. Durante l’ispezione sono stati mostrati gli ambienti in via di completamento e le aree destinate a future attività accademiche. Sono stati illustrati i diversi stadi di avanzamento dei lavori e le tempistiche previste per la consegna. La visita ha coinvolto tecnici, progettisti e rappresentanti dell’università, che hanno osservato le varie fasi di realizzazione dell’edificio.

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