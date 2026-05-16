Torrente Grancano nel degrado a Salerno Mulinaro | Servono interventi immediati
A Salerno, il torrente Grancano si trova in uno stato di abbandono, con erbacce e detriti visibili lungo il suo corso. La situazione ha suscitato l’interesse delle autorità locali, che hanno ricevuto richieste di intervento urgente. La preoccupazione riguarda anche l’alveo del fiume Irno e dei suoi affluenti, che mostrano segni di incuria e degrado. La questione è stata sollevata da esponenti dell’amministrazione, che chiedono interventi immediati per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro dell’area.
Tra erbacce, detriti e segni evidenti di incuria, torna alta l’attenzione sulle condizioni dell’alveo del fiume Irno e dei suoi affluenti. A preoccupare maggiormente, in queste ore, è la situazione del torrente Grancano, in via dei Greci, dove residenti e cittadini segnalano da tempo la necessità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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