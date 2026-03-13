Amianto in zona Torre Angellara Avella scrive al Commissario Panico | Tutelare la salute pubblica

Un consigliere comunale ha inviato una comunicazione al Commissario Prefettizio, segnalando la presenza di amianto nella zona di Torre Angellara a Salerno. La lettera chiede di adottare misure per tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali rischi legati all’esposizione a materiali nocivi. La questione riguarda direttamente la sicurezza dei residenti e l’ambiente locale.

Il consigliere comunale uscente Rino Avella ha segnalato al Commissario Prefettizio Vincenzo Panico la presenza di amianto in località Torre Angellara a Salerno. "La struttura, coperta da pericolosissime lastre di eternit è tra l'altro adiacente ad edifici residenziali, attività commerciali, strada ad elevata densità automobilistica, sede operativa della Camera di Commercio, lidi balneari, distributori di carburanti ed è in continuità con le costruzioni che ospitano un noto locale notturno, meta settimanale per migliaia di avventori. I pannelli di eternit appaiono gravemente usurati, in alcune parti deteriorati e comunque esposti alle intemperie". 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Dissesto idrogeologico, Cammarota al Commissario Panico: "Cabina di regia a partire dal lungomare"“Il dissesto idrogeologico ha mostrato il suo volto più feroce nelle ultime settimane nel capoluogo. Salerno, Celano (FI) scrive al commissario: "Il Comune aderisca alla Rottamazione Quinquies"Il segretario provinciale e consigliere regionale di Forza Italia Roberto Celano ha inviato una lettera al Commissario del Comune di Salerno Vincenzo...