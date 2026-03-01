Lite sulla Torre del Mangia | Riaprire solo a fine lavori

Una disputa riguarda la riapertura della Torre del Mangia, con l’ente responsabile che ha deciso di non permettere l’accesso ai visitatori fino al completamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente la chiusura temporanea, senza indicazioni su una data precisa di riapertura.

"Non riaprire la Torre del Mangia al pubblico fino al completo termine della manutenzione in corso e della messa in sicurezza della struttura". Mettono le mani avanti Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che sollecitano il Comune a "convocare urgentemente un tavolo di confronto". I motivi? "La Torre è interessata da lavori di manutenzione: aprire al pubblico adesso significherebbe far incrociare i lavoratori della manutenzione con gli addetti all'accoglienza e alla sorveglianza – spiegano i sindacati –, in un contesto già pericoloso per la presenza di un cantiere aperto. A questo si aggiunge la scarsa salubrità dell'ambiente,...