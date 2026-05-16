Tornate a sognare con la nuova smart#2

Al Salone di Pechino, il marchio di proprietà Mercedes e Geely ha presentato il nuovo modello smart#2, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La casa automobilistica continua a sviluppare veicoli elettrici, dopo aver già lanciato diversi modelli tra cui vari numeri e una berlina fastback premium. La presentazione ha segnato il ritorno del marchio sulla scena, con un prodotto che punta a riconquistare il pubblico. La kermesse ha visto anche altre anteprime di veicoli elettrici di marche diverse.

di Giuseppe Tassi Torna la smart e il mondo dell’auto la applaude al Salone di Pechino. Non che fosse sparita dalla scena, perché il marchio di proprietà Mercedes e Geely sta sfornando un modello elettrico dopo l’altro (#1, #3, #5 e da ultima la berlina fastback premium #6). Ma tra un ‘cancelletto’ e l’altro mancava la riedizione elettrica della Fortwo. Il primo esperimento di far rivivere la ‘’due posti” non aveva sortito effetti speciali, anche perché si trattava del trapianto dell’elettrico su una struttura predisposta per il motore termico. Sulla nuova piattaforma ECA, puramente elettrica, è nato invece il concept #2, presentato a Pechino con un evento speciale, e nascerà anchel la vettura di serie, con debutto previsto in ottobre al Salone e di Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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