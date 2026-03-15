Nuova Smart #1 2027 | come cambia con il restyling?

La nuova Smart #1 del 2027 si presenta con un restyling rispetto alla versione del 2022, anno in cui è stata introdotta sul mercato. La vettura, frutto di una collaborazione tra Mercedes-Benz e Geely, ha conquistato rapidamente il mercato come modello più venduto del marchio. La casa annuncia modifiche estetiche e aggiornamenti tecnici, senza fornire dettagli specifici sui cambiamenti effettuati.

La Smart #1 è stata lanciata nel 2022 ed è diventata rapidamente il modello più venduto del marchio rinato sotto l’egida della joint venture tra Mercedes-Benz e il colosso cinese Geely. A distanza di circa tre anni, è lecito aspettarsi un restyling di metà vita. Ecco cosa potrebbe cambiare e quando potrebbe arrivare, basandoci sulle informazioni disponibili (le immagini sono create con intelligenza artificiale). 1. Una Smart che ha cambiato tutto. Con la #1, Smart ha abbandonato la filosofia della microcar cittadina per abbracciare quella del SUV compatto premium, posizionandosi in diretta concorrenza con la Mini Countryman e la Volvo EX30 (con cui condivide la piattaforma SEA di Geely). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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