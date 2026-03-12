È stata approvata una nuova legge che riguarda le aziende con piccole e medie imprese che adottano lo smart working. La normativa stabilisce nuove regole sulla sicurezza sul lavoro per i dipendenti che operano in modalità agile. Le aziende devono adeguarsi alle disposizioni, che prevedono specifici obblighi e procedure da seguire quando i collaboratori lavorano da remoto. La legge interessa direttamente le imprese che utilizzano questa modalità di lavoro.

Novità per le aziende che consentono il lavoro agile: quando un collaboratore lavora in smart working in luoghi che non sono sotto il controllo dell’azienda, come la casa o un coworking oppure un bar, il datore di lavoro non ha, naturalmente, l’obbligo di controllare fisicamente quei luoghi al fine di verificarne la sicurezza. Tuttavia deve informare il lavoratore sui rischi generici e specifici della professione, tramite un documento periodico. Smart working e sicurezza sul lavoro, si cambia. Si tratta delle specifiche messe nero su bianco dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese ( Ddl S. 1484-B ), che è stata approvata dal Parlamento il 4 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Smart working e sicurezza sul lavoro, cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi

Articoli correlati

Leggi anche: Infortuni sul lavoro, cosa cambia con la legge 198/2025

Se ti fai male a casa durante lo smart working vale come infortunio sul lavoro: cosa dice l’espertoTribunale di Padova condanna l'INAIL a risarcire una donna ferita mentre lavorava da casa.

Altri aggiornamenti su Smart working

Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, smart working e formazione: in arrivo nuove regole per le PMI; Smart working e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la legge annuale sulle PMI; Smart working, rafforzata la centralità dell’informativa in materia di salute e sicurezza; Smart working: verso un nuovo modello post-pandemico.

Smart working e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la legge annuale sulle PMISmart working e sicurezza sul lavoro: la legge PMI 2026 aggiorna il Testo unico, introduce informativa annuale sui rischi e nuove sanzioni. diritto.it

Smart working e sicurezza sul lavoro: nuove regole e sanzioniLa legge annuale sulle PMI modifica il Testo unico sicurezza: informativa annuale obbligatoria piu specifica e nuove sanzioni per i datori di lavoro. Il facsimile vigente ... fiscoetasse.com

Lo smart working aumenta la fertilità, lo certifica... l'andamento demografico #smartworking x.com

Lo smart working fa fare più figli Ecco cosa rivela uno studio facebook