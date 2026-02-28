Sabato 7 marzo si terrà a Lecce la terza rappresentazione della rassegna di Teatro in vernacolo

LECCE - Sabato 7 marzo, per la terza rassegna di Teatro in vernacolo "Kolbe in Scena”, si esibirà la compagnia teatrale “Giacinto Blasi”, della Chiesa SS. Angeli Custodi di San Pietro Vernotico, per un gemellaggio fuori provincia. Porterà in scena la commedia “La miseria è sulamente miseria”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

“Accade a Natale”, la Compagnia Teatrale dell’Aurora presenta al Nuovo Teatro Zappalà la commedia più richiesta della stagioneSabato 27 dicembre alle ore 21, la Compagnia Teatrale dell’Aurora presenta al Nuovo Teatro Zappalà la commedia più richiesta della stagione: “Accade...

Passa la manovra, una mano di vernice sulla miseria italianaUna scomposta liturgia si è chiusa ieri quando la Camera ha approvato con 216 voti la quarta legge di bilancio del governo Meloni.

Altri aggiornamenti su miseria.

Argomenti discussi: La miseria è sulamente miseria: la commedia della compagnia teatrale della parrocchia.

Ma la miseria non è per caso«Giornata mondiale dei poveri» è chiamata la domenica che quattro anni fa fu istituita da papa Francesco per richiamare l’attenzione dei cristiani alla cura dei poveri. Non è, quindi, un’attenzione ... avvenire.it

Perché per me ‘La miseria’ di Luca Romagnoli è il miglior disco dell’annoPuò un disco prenderti così tanto da condizionare le tue azioni nel periodo in cui lo ascolti e – da lì in avanti – far da bagaglio anche se ben stipato, in qualche modo messo da parte? Certo che può, ... ilfattoquotidiano.it