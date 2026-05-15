L’Italia si trova attualmente sotto l’effetto di un fronte di maltempo che interessa diverse regioni. Sono segnalati temporali intensi e nevicate sulle Alpi, accompagnate da un calo delle temperature. Le condizioni atmosferiche si sono raffreddate significativamente, portando a un clima quasi invernale in alcune zone. Dopo questa ondata di maltempo, le previsioni indicano un ritorno del sole nelle prossime ore. La situazione meteorologica rimane comunque variabile e soggetta a ulteriori cambiamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia sta attraversando una fase di forte instabilità meteorologica caratterizzata da temporali diffusi, temperature in netto calo e condizioni quasi invernali. Dopo giorni segnati da piogge intense e aria fredda proveniente dal Nord Europa, però, il quadro meteo è destinato a cambiare con il ritorno dell’alta pressione e di un clima più stabile. Secondo gli esperti, il miglioramento inizierà tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana, accompagnando gradualmente il Paese verso condizioni più vicine all’estate. Forte irruzione di aria fredda sull’Italia. Il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it ha spiegato che l’attuale peggioramento è causato da una massa d’aria fredda in arrivo dal Mare del Nord, responsabile di un brusco abbassamento delle temperature su gran parte della Penisola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo, Italia nel pieno del maltempo: freddo, temporali e neve sulle Alpi, poi torna il sole

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