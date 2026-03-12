Gli abitanti di Badia Agnano, frazione di Bucine, chiedono maggiori servizi per la comunità. La località si trova su un’antica abbazia, costruita prima del 1000, e in passato è stata un importante feudo camaldolese. La richiesta riguarda principalmente aspetti legati all’assistenza e alle infrastrutture, per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Badia Agnano è una frazione del comune di Bucine. Sorge su un’antica abbazia, fondata prima del 1000, ed è stata un potente feudo Camaldolese. La sua chiesa conserva un antico fonte battesimale e un crocefisso ligneo di rara bellezza. Il paesino, oltre ad ospitare una nota gara campestre, ha una posizione strategica per la scoperta della Valdambra, area di spettacolari percorsi naturalistici. Un paese ricco di storia e tradizioni Badia Agnano, eppure, intervistando alcuni abitanti, che per lo più non conoscevano la legge regionale di valorizzazione del territorio, sono emersi dei punti nevralgici che fanno del posto un esempio concreto di Toscana diffusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Badia Agnano, gli abitanti chiedono più servizi

Articoli correlati

Gli abitanti chiedono lo stop ai lavoriIn merito ai lavori per la demolizione del ponte sulla strada per Torrano a Pontremoli che comportano l’utilizzo della viabilità alternativa sulla...

Associazioni contro il Comune sul Pp7: "Più abitanti, meno servizi. Sparisce la città policentrica" [VIDEO]"Un piano che formalmente si dichiara conforme al Piano regolatore generale, ma dall’esame degli elaborati ciò non si evince affatto, anzi, si legge...