Torna la Cena sul Ponte di Mezzo Vera anteprima dell’estate pisana

Domenica 7 giugno alle 19 torna la tradizionale Cena sul Ponte di Mezzo, evento che si svolge ogni anno all’inizio dell’estate pisana. La serata prevede musica jazz, la presenza di bracciali ispirazionali e la possibilità di gustare piatti di cucina locale. L’evento si svolge sul ponte che attraversa il fiume in centro città, coinvolgendo cittadini e visitatori in un appuntamento che segna l’arrivo della stagione calda. La manifestazione si ripete con cadenza annuale e rappresenta un momento di aggregazione.

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Jazz, bracciali ispirazionali e cucina sul Ponte di Mezzo. Torna anche quest’estate la tradizionale "Cena sul Ponte di Mezzo", in programma domenica 7 giugno dalle 19.30. Giunta alla XIV edizione, la Cena sul Ponte è organizzata da Confcommercio Pisa insieme ai ristoratori di ConfRistoranti Confcommercio Pisa, con La Nazione partner dell’iniziativa all’interno della rassegna Arcobaleno d’Estate della Regione Toscana. L’evento è stato presentato ieri con alcune novità. Tra queste, l’apertura artistica della rassegna Pisa Jazz Rebirth e i bracciali realizzati da MeeM. Ma il piatto forte resta la cucina che, insieme alla cornice del Ponte di. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la Cena sul Ponte di Mezzo. Vera anteprima dell’estate pisana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Befana vien di notte... Sullo stesso argomento La cena sul ponte di Mezzo accende l'estate pisanaPisa torna a vivere uno dei suoi eventi più spettacolari: domenica 7 giugno dalle 19. Museo dei Bambini, un’anteprima da incanto. Ma la vera apertura avverrà dopo l’estateLegnano, 1 marzo 2026 – Una folla di legnanesi, per lo più genitori con prole al seguito, si è presentata ieri mattina all’anteprima pubblica del... Quanto è grave? Luna di miele a Parigi questo fine settimana… nessun piano per la cena reddit MEA IMPIANTI S.N.C. DI MONDINI EMANUELE E MONDINI ANDREA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Ponte di Mezzo pedonale? Pronti a discuterne, ma serve un confrontoPisa, 20 aprile 2026 – Apriamo un confronto strutturato sul Ponte di Mezzo pedonalizzato, con soluzioni che tengano insieme vivibilità e attrattività del centro storico e tutela dei negozi. C’è ... lanazione.it Ponte di Mezzo pedonale, il dibattito: Sperimentazione dal 2027, dal sabato alla domenicaPisa, 19 aprile 2026 – Il Ponte di Mezzo come il lungomare di Marina. E’ questa l’idea alla quale sta lavorando il Comune e che potrebbe concretizzarsi molto prima di quanto lo si possa immaginare. Si ... lanazione.it