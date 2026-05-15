La cena sul ponte di Mezzo accende l' estate pisana
Domenica 7 giugno a Pisa si svolge la quattordicesima edizione della ‘Cena sul Ponte di Mezzo’, un evento che coinvolge la città a partire dalle 19.30. Questa manifestazione, che si tiene sul ponte di Mezzo, rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate pisana. L’appuntamento vede la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori, creando un’atmosfera di festa e convivialità. La serata segna anche l’inizio ufficiale della stagione estiva nella città.
Pisa torna a vivere uno dei suoi eventi più spettacolari: domenica 7 giugno dalle 19.30 va in scena la ‘Cena sul Ponte di Mezzo’, un appuntamento cult che segna una vera anteprima dell'estate pisana, giunto alla 14° edizione.La ‘Cena sul Ponte’ è organizzata da Confcommercio Pisa con i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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