Museo dei Bambini un’anteprima da incanto Ma la vera apertura avverrà dopo l’estate

Il Museo dei Bambini a Legnano ha aperto le sue porte con un’anteprima che ha attirato molte famiglie della zona. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa di genitori con bambini, interessati a scoprire gli spazi e le attività proposte. La vera apertura ufficiale è programmata per dopo l’estate, quando il museo sarà pienamente operativo.

Legnano, 1 marzo 2026 – Una folla di legnanesi, per lo più genitori con prole al seguito, si è presentata ieri mattina all'anteprima pubblica del Kimu, il Museo dei bambini che ha trovato spazio negli edifici dei cosiddetti Bagni pubblici sulle rive dell'Olona, datati 1903 e recuperati in questi mesi. Un momento pubblico che non può essere ancora definito un'inaugurazione (mancano ancora alcune parti e soprattutto deve ancora essere nominato il gestore) e che assume un significato dettato principalmente dall'imminente scadenza elettorale per la quale inaugurazioni e presentazioni si intensificano secondo uno schema sempre valido e reiterato. Ieri, comunque, anche le dotazioni che arricchiscono l'interno degli spazi sono state infine rivelate.