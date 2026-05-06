Monte Cornacchia E-Bike torna la pedalata tra i Monti Dauni | domenica 24 maggio la quarta edizione

Domenica 24 maggio si svolgerà la quarta edizione della pedalata con e-bike sui Monti Dauni, un evento che si ripete ogni anno e che coinvolge appassionati di ciclismo e escursionismo. La manifestazione si terrà nel territorio di Monte Cornacchia, con partenza e arrivo previsti nello stesso punto. I partecipanti potranno affrontare un percorso che si sviluppa tra le colline e i boschi della zona.

Domenica 24 maggio torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle due ruote e della natura: la quarta edizione di Monte Cornacchia E-Bike - Pedalando i Monti Dauni, manifestazione cicloturistica che unisce sport, paesaggio e convivialità nel cuore della Puglia. L’evento, promosso dal Comune di Roseto Valfortore insieme alla Pro Loco, alla Protezione Civile locale AVRV, alla BikeFortore di San Bartolomeo in Galdo e alla Green Bike Roseto - nuova realtà impegnata nella promozione del territorio attraverso attività sportive - in collaborazione con il Comune di Faeto, si inserisce tra le iniziative di valorizzazione dei Monti Dauni e richiama ogni anno appassionati da tutta la regione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Monte Cornacchia E-Bike, torna la pedalata tra i Monti Dauni: domenica 24 maggio la quarta edizione Notizie correlate Leggi anche: Sindaci dei Monti Dauni uniti: avviato l'iter per l''unione dei comuni di Monte Cornacchia Pedalando sulle colline beneventane, torna la Fountain Bike: alla Rocca la presentazione della quarta edizioneTempo di lettura: 2 minutiSport, turismo lento e valorizzazione del territorio si incontrano nella quarta edizione di “Pedalando sulle colline... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roseto Valfortore: il 24 maggio la quarta edizione di 'Monte Cornacchia E-Bike'; Cerignola, su Terra Aut per co-progettare Cantieri di Antimafia Sociale dedicati ai giovani; I deputati europei sostengono pienamente il futuro del Montenegro nell’UE; UNIVERSITÀ DI BARI E PSICOLOGI INSIEME: FIRMATO L’ACCORDO PER IL BENESSERE DEGLI STUDENTI. Monte Cornacchia E-Bike, torna la pedalataCOMUNICATO STAMPA - Monte Cornacchia E-Bike, torna la pedalata tra i Monti Dauni: domenica 24 maggio la quarta edizione Domenica 24 maggio torna uno degli ... lucerabynight.it MONTE CORNACCHIA Roseto Valfortore: il 24 maggio la quarta edizione di ‘Monte Cornacchia E-Bike’Il percorso di 35 chilometri, presenta un dislivello di 800 metri e una difficoltà media, rendendolo accessibile a un'ampia platea di ciclisti ... statoquotidiano.it Monte Cornacchia E-Bike, torna la pedalata tra i Monti Dauni: domenica 24 maggio la quarta edizione - facebook.com facebook