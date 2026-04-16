A Palazzo Alvaro si sono incontrati i rappresentanti delle istituzioni locali e di Legambiente per presentare la 44ª edizione di CorriReggio, la corsa podistica prevista per il 25 aprile. Si tratta di un evento che combina sport e natura, arrivato alla sua quarta decima edizione. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati, offrendo un’occasione per praticare attività fisica in un contesto all’aperto.

A Palazzo Alvaro si sono riuniti i rappresentanti delle istituzioni locali e di Legambiente per svelare i dettagli della 44ª edizione di CorriReggio, la storica corsa podistica che si terrà il prossimo 25 aprile. L’incontro ha delineato un evento che punta a unire la tradizione sportiva alla valorizzazione del paesaggio urbano e collinare, con particolare attenzione al percorso che attraverserà la zona di Pentimele. Il tavolo tecnico della presentazione ha la partecipazione di figure chiave per il governo della città: il sindaco metropolitano facente funzioni, Versace, e il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Battaglia....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CorriReggio: la 44ª edizione sfida il tempo tra sport e natura

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Si parla di: Torna la CorriReggio, la città si prepara alla 44ª edizione: pronta la conferenza stampa.

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