Ebola torna allarme in Congo | identikit del virus che nel 2014 sfidò il mondo
In Congo si riaccende l’allarme legato all’Ebola, un virus che nel 2014 causò una grave crisi sanitaria. La notizia arriva in un momento in cui le autorità locali stanno monitorando attentamente eventuali nuovi focolai. Ricercatori e operatori sanitari sono già impegnati a contenere la diffusione del patogeno, che ha caratteristiche e modalità di trasmissione note da decenni. La storia dell’Ebola inizia nel 1976, quando un giovane microbiologo scoprì il virus in un laboratorio di Anversa, segnando l’inizio di un percorso di studio e di emergenze sanitarie.
(Adnkronos) – Era il settembre del 1976 quando in un laboratorio di microbiologia di Anversa un giovane scienziato, Peter Piot (oggi 77enne), si trovò sotto la lente del microscopio il virus Ebola. Agli occhi dell'esperto, passato alla storia insieme ad altri colleghi per aver tracciato il suo identikit, era ancora un agente patogeno sconosciuto, stanato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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