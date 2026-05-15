Ebola torna allarme in Congo | identikit del virus che nel 2014 sfidò il mondo

In Congo si riaccende l’allarme legato all’Ebola, un virus che nel 2014 causò una grave crisi sanitaria. La notizia arriva in un momento in cui le autorità locali stanno monitorando attentamente eventuali nuovi focolai. Ricercatori e operatori sanitari sono già impegnati a contenere la diffusione del patogeno, che ha caratteristiche e modalità di trasmissione note da decenni. La storia dell’Ebola inizia nel 1976, quando un giovane microbiologo scoprì il virus in un laboratorio di Anversa, segnando l’inizio di un percorso di studio e di emergenze sanitarie.

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