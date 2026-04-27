Nella corsa alla qualificazione in Champions League, la Juventus si trova attualmente quarta in classifica con 64 punti. La squadra ha nel mirino le prossime partite contro Napoli e Milan, con il calendario che segna un livello di difficoltà di 16,00. La sfida si gioca in un momento cruciale della stagione, con ogni incontro che può influire sul posizionamento finale in classifica.

? Cosa sapere Juventus quarta con 64 punti sfida Napoli e Milan per la Champions League.. Il calendario della Juventus presenta un indice di difficoltà pari a 16,00.. Con solo quattro giornate ancora da disputare prima della fine del campionato, l’Inter ha già blindato la conquista del primato in Serie A con 79 punti accumulati dopo 34 incontri, distaccando di ben 18 punti la quinta posizione. Il traguardo raggiunto dai nerazzurri segna il punto di arrivo di una corsa che ora vede un gruppo compatto di cinque squadre lottare per gli ultimi posti disponibili per la Champions League. La classifica è infatti estremamente serrata: un distacco di soli otto punti separa Napoli, Milan, Juventus, Como e Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League, la Juve punta sul calendario per sfidare il Napoli

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