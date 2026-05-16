Un incidente tra due auto si è verificato nel quartiere Borgo San Paolo di Torino, coinvolgendo quattro persone che sono rimaste ferite e portate in ospedale. L’impatto è avvenuto lungo una strada molto frequentata e ha causato l’aggancio tra i veicoli, con alcuni passeggeri che sono rimasti intrappolati all’interno delle vetture. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per soccorrere i feriti e gestire la situazione. Le condizioni cliniche dei feriti non sono state ancora rese note.

? Domande chiave Come sono rimasti intrappolati i passeggeri dopo l'impatto tra le auto?. Quali sono le condizioni cliniche dei feriti trasportati al CTO?. Perché l'incrocio tra via Fréjus e corso Trapani è così pericoloso?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità causate dallo scontro frontale?.? In Breve Venerdì 15 maggio ore 15.30 incrocio via Fréjus e corso Trapani. Quattro feriti con trauma cranico trasportati all'ospedale CTO. Conducente Renault Captur trasferito d'urgenza presso l'ospedale Martini. Polizia locale e vigili del corso Regina Margherita effettuano rilievi. Nel pomeriggio di venerdì 15 maggio, intorno alle 15.30, un violento scontro tra due auto ha coinvolto diversi occupanti all’incrocio tra via Fréjus e corso Trapani a Torino Borgo San Paolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, scontro frontale a Borgo San Paolo: 4 feriti in ospedale

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