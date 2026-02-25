Scontro frontale a Monteforte Irpino | due feriti trasportati all' Ospedale Moscati

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio odierno a Monteforte Irpino, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto sono rimasti coinvolti due uomini, rispettivamente di 54 e 69 anni, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, i feriti sono stati trasportati all’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove sono stati immediatamente presi in carico per le cure del caso. Entrambi sono stati classificati in codice arancione e presentano politraumi. Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

