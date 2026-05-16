Torino Sanders conquista il Salone | posti esauriti in 8 minuti

A Torino, il senatore ha tenuto un incontro privato con Elly Schlein, attirando l’attenzione di molti. In soli otto minuti sono stati esauriti tutti i posti disponibili, lasciando fuori altre persone interessate. La scelta di incontrare esclusivamente Schlein ha suscitato curiosità, mentre chi non è riuscito a partecipare si è trovato escluso dal colloquio riservato. La situazione ha generato molte domande sulla presenza e le motivazioni dietro questa selezione.

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