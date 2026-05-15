La Valle del Savio conquista il Salone di Torino | presentata la guida per piccoli esploratori

La Valle del Savio si è fatta notare al Salone di Torino con la presentazione di una guida dedicata ai giovani esploratori. La pubblicazione mira a promuovere le attrazioni e le attività della zona, coinvolgendo famiglie e bambini. La scelta di portare questa iniziativa al salone rappresenta un passo importante nella promozione turistica del territorio. La presentazione ha avuto luogo in un evento dedicato al settore, attirando l'attenzione di visitatori e operatori del settore.

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