La Valle del Savio conquista il Salone di Torino | presentata la guida per piccoli esploratori
La Valle del Savio si è fatta notare al Salone di Torino con la presentazione di una guida dedicata ai giovani esploratori. La pubblicazione mira a promuovere le attrazioni e le attività della zona, coinvolgendo famiglie e bambini. La scelta di portare questa iniziativa al salone rappresenta un passo importante nella promozione turistica del territorio. La presentazione ha avuto luogo in un evento dedicato al settore, attirando l'attenzione di visitatori e operatori del settore.
Una scelta politica e strategica che porta avanti la valorizzazione di tutto il territorio della vallata del Savio. È stato presentato questa mattina al Salone del Libro di Torino 2026, il nuovo volume ‘Piccoli esploratori a Cesena e nella Valle del Savio’ della collana Piccoli esploratori di 24. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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