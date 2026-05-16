Torino | parte il Superga Express il nuovo bus per la Basilica

A Torino è stato avviato il servizio Superga Express, un nuovo autobus che collega il centro città alla Basilica di Superga. Il percorso include alcune fermate strategiche lungo la collina, pensate per facilitare l'accesso senza l’uso dell’auto privata. La linea percorre strade e punti di sosta specifici, riducendo i tempi di viaggio rispetto ai mezzi tradizionali. La partenza del servizio è stata comunicata ufficialmente ed entrerà in funzione a partire da questa settimana.

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