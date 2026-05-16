Torino | parte il Superga Express il nuovo bus per la Basilica
A Torino è stato avviato il servizio Superga Express, un nuovo autobus che collega il centro città alla Basilica di Superga. Il percorso include alcune fermate strategiche lungo la collina, pensate per facilitare l'accesso senza l’uso dell’auto privata. La linea percorre strade e punti di sosta specifici, riducendo i tempi di viaggio rispetto ai mezzi tradizionali. La partenza del servizio è stata comunicata ufficialmente ed entrerà in funzione a partire da questa settimana.
? Punti chiave Come cambierà il tragitto per raggiungere la Basilica senza usare l'auto?. Dove si trovano le nuove fermate strategiche lungo la collina?. Quali sono gli orari esatti per il rientro verso il centro?. Perché il nuovo servizio sostituisce definitivamente la vecchia linea 79b?.? In Breve Servizio sperimentale di sei mesi che sostituisce la linea festiva 79b.. Bus ogni 40 minuti tra le ore 10:00 e le 18:00.. Ultimo rientro da Piazza Vittorio alle 19:30 e dalla Basilica alle 20:20.. Fermate strategiche previste a Ricasoli e presso il parcheggio Fontanesi.. Domenica 17 maggio la nuova linea sperimentale Superga Express collegherà Piazza Vittorio Veneto al piazzale della Basilica di Superga, offrendo un servizio bus diretto che partirà alle ore 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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