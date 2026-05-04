Il ricordo del 4 maggio 1949 | quando l’aereo del grande Torino si schiantò contro la Basilica di Superga per la forte nebbia
Il 4 maggio 1949, un aereo si schiantò contro la Basilica di Superga a causa della nebbia intensa, causando la morte di tutta la squadra di calcio nota come il grande Torino. L’incidente avvenne durante un volo di ritorno da una partita e provocò la perdita di numerosi atleti e membri dello staff. La tragedia rimane uno degli eventi più tragici nella storia dello sport italiano.
Il ricordo del 4 maggio 1949: quando l'aereo del grande Torino si schiantò contro la Basilica di Superga per la forte nebbia Manfredonia – Oggi mi scende un forte senso di attaccamento al mio paese “l’Italia nel cuore”; una commozione di quando da bambino iniziai a comprare l’album dei calciatori.e a leggere la storia del Grande Torino – avevo appena 6 anni 1967.Lessi della più grande sciagura di sempre – quando il giorno 4 di maggio 1949 al ritorno da una partita di Coppa dei Campioni – rientravano da Lisbona Portela.quando a causa di un cattivo tempo – la nebbia; oramai a qualche chilometro dalla città – la squadra più forte al mondo a bordo di un aereo della Compagnia Ali si andò a schiantare contro la muraglia della Basilica di Superga – erano le ore 17.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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