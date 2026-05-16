Nella notte a Torino, si sono verificate lunghe code e situazioni di tensione legate alla presenza di alcuni orologi pubblicitari. Le piazze sono state occupate fino a Porta Nuova, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La polizia ha risposto schierando una camionetta in via Roma, dove si sono registrati momenti di tensione. La presenza delle forze dell’ordine ha coinvolto diverse aree della città, con interventi mirati per gestire le situazioni di aggregazione.

? Punti chiave Come sono riusciti a occupare le piazze fino a Porta Nuova?. Perché la polizia ha dovuto schierare una camionetta in via Roma?. Chi sta cercando di trasformare l'acquisto in un profitto immediato?. Quanto vale davvero l'orologio per chi lo rivenderà ai collezionisti?.? In Breve Prezzi degli orologi Swatch e Audemars Piguet tra 385 e 400 euro.. Assembramento tra via Roma e piazza Carlo Felice sabato 16 maggio.. Presenza di polizia locale e unità dello Stato per monitorare l'ordine.. Speculazione su pezzi da collezione tra giovani di origini magrebine.. Centinaia di persone si sono accodate in via Roma a Torino tra il pomeriggio di ieri e la mattinata di questo sabato 16 maggio, per l’attesa uscita della serie di orologi Royal Pop. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, coda notturna per gli orologi Royal Pop: arriva la polizia

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