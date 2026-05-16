Torino attesa per le Twice | sold out e fan in agguato all’hotel

A Torino i biglietti per il concerto delle Twice sono andati esauriti, attirando numerosi fan che si stanno preparando all’evento. Molti di loro si stanno radunando nei pressi dell’hotel dove alloggeranno le artiste, sperando di avvistarle. Le ultime zone ancora disponibili per acquistare i biglietti hanno prezzi variabili, e i fan sono in attesa di conoscere i dettagli finali. La città si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e dell’attesa.

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