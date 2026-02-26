Torino le avventure di Hayllin Zed fanno sold out al Teatro Daimon

A Torino, lo spettacolo che affronta le sfide e le possibilità dell’Intelligenza Artificiale ha registrato il tutto esaurito al Teatro Daimon. La rappresentazione ha attirato un pubblico curioso di scoprire un approccio innovativo a temi molto discussi nel presente. La pièce si distingue per il modo originale con cui interpreta le prospettive future di questa tecnologia.

