Il centrocampista della Nazionale italiana ha deciso di trasferirsi da Newcastle, con un accordo arrivato a 100 milioni di euro. La trattativa si è conclusa con una decisione definitiva, segnando un cambio di squadra per il giocatore. Dopo le voci delle ultime settimane, ora la cessione sembra ufficiale. Il trasferimento rappresenta un passo importante nella carriera del centrocampista, che si appresta a lasciare il club inglese per una nuova avventura.

Il centrocampista della Nazionale italiana si appresa a salutare definitivamente il Newcastle: ecco cosa sta succedendo. Sandro Tonali è, senza ombra di dubbio, tra i calciatori più apprezzati del panorama calcistico europeo e in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il suo cartellino. L’ex Milan quasi sicuramente dirà addio al Newcastle, ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso. Tonali – secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb’ – sarebbe infatti stato messo sul mercato dal club di Premier League per questioni legate al Financial Fair Play. La Juve monitora il centrocampista della Nazionale italiana da tempo con Luciano Spalletti che farebbe carte false pur di averlo a disposizione alla Continassa, ma l’affare si preannuncia a dir poco complesso per le cifre in ballo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tonali cambia squadra, arriva la decisione definitiva: 100 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tonali Juve, decisione definitiva del giocatore sul futuro. Bianconeri esclusi dalla corsadi Redazione JuventusNews24Tonali Juve, decisione definitiva del giocatore sul futuro.

Clamoroso Zhegrova, arriva la decisione definitiva della JuveNovità importanti alla Continassa in vista della prossima stagione: ecco quale potrebbe essere il futuro di Zhegrova.

Tonali-Juve, cosa cambia con la qualificazione in Champions LeagueIl centrocampista del Newcastle resta nel mirino dei bianconeri, ma non è un'operazione semplice ... msn.com