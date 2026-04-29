Tonali Juve decisione definitiva del giocatore sul futuro Bianconeri esclusi dalla corsa

Il centrocampista ha comunicato la sua decisione definitiva sul trasferimento, escludendo il club bianconero dalla corsa. La trattativa tra il giocatore e il club inglese si è conclusa con un accordo che ha portato alla sua partenza. La Juventus, quindi, non partecipa più alla corsa per il suo acquisto. La scelta del calciatore è stata resa nota ufficialmente nelle ultime ore.

al centrocampista del Newcastle. Il futuro di Sandro Tonali sembra destinato a rimanere tinto dei colori della Premier League. Nonostante le insistenti indiscrezioni che ipotizzavano un suo imminente ritorno in Italia per la prossima stagione, il centrocampista azzurro non ha intenzione di lasciare l’Inghilterra. Il suo obiettivo primario è quello di continuare a misurarsi nel campionato più competitivo del mondo, consolidando la propria crescita internazionale. Niente Juventus, quindi, per lui. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Attualmente, Tonali figura nelle liste dei desideri dei principali top club di Premier League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juve, decisione definitiva del giocatore sul futuro. Bianconeri esclusi dalla corsa Notizie correlate Boga Juve, decisione definitiva della società bianconera sul futuro dell’ivoriano. Le ultime news dalla Continassadi Angelo CiarlettaBoga Juve, decisione definitiva della società bianconera sul futuro del calciatore ivoriano. Zhegrova Juve, addio in estate? I bianconeri hanno le idee chiare sul futuro del giocatore. La sua cessione è possibile soprattutto in un casoZaniolo alla Juve, Spalletti valuta il giocatore dell’Udinese per giugno: la posizione dei friulani e cosa potrebbe succedere in estate Rinnovo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ESCLUSIVA | Conte-Napoli, nulla è deciso: c'è un'ipotesi da scartare a priori; Tonali, no al Manchester City. Vuole tornare in Serie A; Tonali no al Manchester City L’obiettivo della Juve vuole tornare in Italia | c’è una squadra in pole position L’indiscrezione; Giudice Sportivo Inter le sentenze dopo la 34a giornata | due ammoniti e la decisione finale contro i tifosi nerazzurri. Moretto: La Juventus è completamente fuori dai giochi per TonaliMatteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ma parlato del futuro di Sandro Tonali il cui nome era stato accostato alla Juventus: Chiudiamo il video di oggi parlando di un ... tuttojuve.com Tonali-Juve, si complica tutto: inserimento di un top clubSandro Tonali è, senza ombra di dubbio, l’uomo del momento. Il centrocampista di Lodi classe 2000 ha messo a segno la rete del momentaneo 1-0 nella sfida playoff per il Mondiale tra Italia e Irlanda ... calciomercato.it Sandro #Tonali resta un obiettivo complicato per la #Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato, il Newcastle sarebbe disposto a cedere il centrocampista italiano, ma solo a fronte di un’offerta molto elevata, intorno ai 100 milion - facebook.com facebook Sandro #Tonali vuole assolutamente tornare in Serie A ma attualmente #Milan è #Juve non hanno le risorse finanziarie per prenderlo. Il calciatore spinge e ribadisce al @NUFC che non rinnoverà con loro. x.com