Clamoroso Zhegrova arriva la decisione definitiva della Juve

Alla Continassa si fanno i conti con le decisioni riguardanti il futuro di Zhegrova, il giocatore coinvolto nelle ultime settimane in discussioni tra la società e il suo entourage. La Juve ha comunicato la sua posizione ufficiale sulla questione e sta pianificando le prossime mosse per la prossima stagione. La situazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, in attesa di conoscere i dettagli definitivi.

Novità importanti alla Continassa in vista della prossima stagione: ecco quale potrebbe essere il futuro di Zhegrova. Le qualità tecniche sono sotto gli occhi di tutti e non si discutono assolutamente, ma la condizione fisica di certo non ottimale ha influito negativamente sul rendimento di Edon Zhegrova e adesso la Juventus ha preso la sua decisione definitiva proprio in merito al futuro dell’esterno kosovaro con cittadinanza albanese classe ’99. Zhegrova (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato in queste ore dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza della Juventus avrebbe deciso di rinunciare a Zhegrova l’anno prossimo e, dunque, prenderà in considerazione eventuali proposte per il cartellino del 27enne originario di Herford.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Clamoroso Zhegrova, arriva la decisione definitiva della Juve Juve-Galatasaray 3-0: Zegrova sbaglia da due passi le reazione di Francesco Oppini Notizie correlate La reazione della panchina Juve al clamoroso gol fallito da Zhegrova: i giocatori sono increduliGiocatori della Juventus increduli dopo il gol fallito da Zhegrova che avrebbe potuto completare la rimonta dei bianconeri sul Galatasaray. Boga Juve, decisione definitiva della società bianconera sul futuro dell’ivoriano. Le ultime news dalla Continassadi Angelo CiarlettaBoga Juve, decisione definitiva della società bianconera sul futuro del calciatore ivoriano.