Todi show del gusto con ’Porchettiamo’

Da fiori a sapori, Todi si prepara a ospitare il festival dedicato alle porchette, che si svolgerà dal 22 al 24. L’evento, originariamente tenuto a San Terenziano, si sposta nella città umbra per tre giorni di degustazioni e iniziative legate alla tradizione culinaria delle porchette. La manifestazione coinvolge vari espositori e offre un’occasione per assaporare le specialità locali. La città si anima con questa iniziativa, che richiama visitatori e appassionati di gastronomia.

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TODI – Da palcoscenico dei fiori a palcoscenico del gusto. La città si trasforma ancora una volta per accogliere, il prossimo week end, dal 22 al 24, "Porchettiamo", il Festival delle Porchette d’Italia ‘traslocato’ da San Terenziano a Todi. Cultura gastronomica viva, patrimonio da custodire, identità da raccontare: l’organizzazione cambia scenario per presentare degustazioni di vini e birrifici artigianali, uno show coking internazionale con lo chef Hiro, spettacoli, incontri e appuntamenti diffusi che si intrecciano con la storia millenaria della città. La sedicesima edizione è stata presentata nella sala stampa della Camera dei Deputati:... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Todi, show del gusto con ’Porchettiamo’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Porchettiamo 2026 // A Todi la 16ª edizione del festival delle porchette dItalia [UMBRIAnews] Sullo stesso argomento Porchettiamo è ufficialmente a Todi: presentazione con il ministro LollobrigidaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il Comune ha concesso... Todi si accende: Porchettiamo arriva in centro con 30 cantine e sapori? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta gastronomica con l'arrivo dei nuovi maestri porchettai? Chi è lo chef internazionale che rivisiterà la... Todi, show del gusto con ’Porchettiamo’TODI – Da palcoscenico dei fiori a palcoscenico del gusto. La città si trasforma ancora una volta per accogliere, il prossimo week end, dal 22 al 24, Porchettiamo, il Festival delle Porchette d’Ital ... lanazione.it Todi capitale del gusto con Chi ha rubato il mio formaggio?La città di Todi si prepara a trasformarsi nel centro nevralgico del comparto lattiero-caseario regionale. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile debutta Chi ha rubato il mio formaggio?, una ... orvietolife.it