A Todi, l’evento Porchettiamo porta nel centro storico oltre 30 cantine e numerosi sapori legati alla tradizione della porchetta. I visitatori potranno assaporare diverse interpretazioni di questa specialità, con l’intervento di nuovi maestri porchettai. Tra gli appuntamenti, uno chef internazionale presenterà una rivisitazione della porchetta, portando una nuova proposta gastronomica alla manifestazione. La manifestazione si svolge nel cuore della città, coinvolgendo produttori e appassionati.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta gastronomica con l'arrivo dei nuovi maestri porchettai?. Chi è lo chef internazionale che rivisiterà la porchetta tradizionale?. Cosa prevede l'insolita esperienza interattiva chiamata Porkettaterapia?. Perché il festival ha deciso di spostare la sede nel centro storico?.? In Breve Presentazione ufficiale tenutasi mercoledì 6 maggio presso il Palazzo Donini di Perugia.. Enoteca con 30 cantine gestita dalle associazioni Strada dei Vini e Todi Terre di Vino.. Show cooking dello chef Hirohiko Shoda con porchetta rivisitata in chiave internazionale.. Simona Meloni e Antonino Ruggiano sottolineano il valore turistico per la media valle del Tevere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Todi si accende: Porchettiamo arriva in centro con 30 cantine e sapori

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